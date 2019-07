Samp: Di Francesco, inizio è incognita

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - "L'inizio di campionato non è mai semplice a prescindere dagli avversari che incontri. È sempre un'incognita per tutti e lo sarà anche per noi, che siamo una squadra all'inizio di un percorso. Già prima della sosta avremo due partite impegnative contro due squadre forti e rodate. Di sicuro c'è che noi continueremo a lavorare nelle prossime settimane per farci trovare pronti per questa Serie A. Forza Samp". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco al sito ufficiale della società per commentare il sorteggio del prossimo calendario di serie A che vede la 'prima' dei blucerchiati in casa contro la Lazio.