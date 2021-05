Samp, frenata Giampaolo il sogno è Italiano

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - Sarà la settimana decisiva per la scelta del futuro tecnico e per decidere la posizione del direttore sportivo. Frenata su Marco Giampaolo, avanza Beppe Iachini, esce dalla lista Roberto D'Aversa, piace Paolo Zanetti artefice del miracolo Venezia mentre prende forma il sogno Vincenzo Italiano che ha fatto un capolavoro a La Spezia. E il tecnico aquilotto è apprezzato anche da molti club, dalla Lazio al Sassuolo e un pensierino potrebbe farlo anche il Bologna se andasse via Mihajlovic. Italiano ha ancora un anno di contratto, per lasciarlo andare via lo Spezia vuole un milione di euro ma la situazione si può sbloccare. Dunque sono giorni decisivi in casa Sampdoria, anche perché bisogna risolvere la questione legata allo staff dirigenziale. Carlo Osti, attuale direttore sportivo, in questi anni ha fatto operazioni importanti, le sue capacità non si discutono ma potrebbe arrivare anche l'addio dopo un'esperienza iniziata nel dicembre del 2012. E insieme a lui potrebbe salutare anche Riccardo Pecini, responsabile dello scouting. In questo caso l'uomo mercato diventerebbe Daniele Faggiano, capace di portare il Parma dalla Lega Pro alla serie A. Nell'ultima stagione aveva costruito il Genoa, prima del divorzio a fine novembre. (ANSA).