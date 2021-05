Samp: Ranieri vuole biennale, Ferrero vede Stankovic

(ANSA) - GENOVA, 10 MAG - Il prolungamento del 'matrimonio' tra Claudio Ranieri e la Sampdoria si complica. L'allenatore avrebbe accettato la riduzione dell'ingaggio (ora intorno a un milione e 800 mila euro), ma ha chiesto un contratto di due anni. La richiesta avrebbe raffreddato la trattativa. E davanti alla pretesa del tecnico il presidente Massimo Ferrero si è messo al lavoro per cercare l'alternativa. Nel mirino del numero uno blucerchiato è entrato Djan Stankovic, l'ex centrocampista di Lazio e Inter, attuale allenatore della Stella Rossa Belgrado. I due si sono incontrati in un ristorante del centro di Milano. Il tecnico serbo avrebbe accolto con entusiamo la possibilità di allenare in Italia e pare che non abbia posto condizioni tecniche per potersi sedere sulla panchina della Sampdoria. Del 'mondo Samp' Stankovic avrebbe chiesto informazioni anche all'amico Roberto Mancini. Se il rapporto con la Sampdoria non dovesse andare avanti, per Ranieri potrebbe nascere una opportunità con la Fiorentina. Ai viola sarebbe arrivato il no di Gattuso e la proprietà americana del club gigliata pare interessata proprio al tecnico romano. (ANSA).