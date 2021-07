Uefa Conference League: l’altro calco della gara tra La Fiorita e il Birkirkara al San Marino Stadium

La scena più bella, a fine partita, è quella dei giocatori sammarinesi che vanno sotto la tribuna a salutare i propri bimbi, con le loro bellissime mamme, quasi wags della bellezza, del fascino e della pulizia dei volti e degli sguardi. Quella tribuna che, durante la partita, si era trasformata quasi in un asilo, in un kinderheim del calcio più bello e candido. Per la cronaca, la partita di ritorno del primo turno di qualificazione della prima edizione della UEFA Europa Conference League fra la Fiorita 1967 e i maltesi del Birkirkara FC, che si è giocata giovedì al San Marino Stadium di Serravalle, uno dei Comuni sammarinesi, è finita 1-1 e, in virtù della vittoria per 1-0 dei maltesi all’andata, è stato il Birkirkara a passare al turno successivo.

Per la cronaca, avrebbe meritato moltissimo La Fiorita che è andata vicinissima almeno tre volte al 2-1 che, con le nuove regole UEFA che da quest’anno tolgono il valore doppio ai gol segnati in trasferta, si sarebbe giocata i supplementari che avrebbe probabilmente vinto visto che era in crescita continua. Per la cronaca, in campo c’erano almeno quattro giocatori di livello superiore: quattro nelle file sammarinesi (il portiere Gianluca Vivan, Ivan Pedrelli, Armando Amati, che è quasi un Bernardeschi di San Marino e Tommaso Guidi, che è subentrato benissimo) e uno fra i maltesi, Enrico Pepe, difensore vecchio stampo, un ottimo “cagnaccio” che fa sembrare Chiellini una mammoletta.

Ma qui la cronaca è forse quello che conta meno, perché raccontare la partita di Conference League dei sammarinesi è raccontare l’immersione in un altro mondo e in un altro calcio, in un clima bellissimo dove l’unica cosa che non ti aspetti è la severità granitica dei controlli: massimo cinquecento biglietti; possibilità di entrare solo per cittadini italiani e sammarinesi, previo rigoroso controllo dei documenti di identità; hostess che girano per la tribuna a tracciare i partecipanti sugli spalti, con la gioia di essere “schedati” da cotante bellezze; obbligo di mascherine in tutti gli spostamenti, anche all’aperto, all’interno dello stadio; gendarmi a controllare; sedute e file alternate. Insomma, alla faccia di chi aveva descritto San Marino come il paradiso dei No Mask e di chi ci aveva creduto, fra cui il sottoscritto, mai vista tanta severità.

Ma qui il racconto non è quello di strategie sanitarie, di Sputnik che funziona oppure no o di prevenzione, qui il racconto è di un altro calcio e di un “calcio altro”. Anche benaugurate, se è vero come è vero che il 28 maggio, San Marino ha giocato l’ultima amichevole contro l’Italia, finita 7-0 per gli azzurri e strada di avvicinamento al trionfo di Wembley alla Sardinia Arena di Cagliari. Pensate che le squadre censite dal ranking mondiale della FIFA sono 210 e San Marino occupa comodamente il duecentodecimo posto. Ma senza apprensioni, senza ansie, senza mai rinunciare a voglia di giocare, impegno e risultati. La nazionale – oggi allenata da Franco Varrella – ha al suo attivo una sola vittoria in una partita ufficiale, seppure amichevole, contro il Liechtenstein nel 2004 e recentemente in Nations League ha collezionato la migliore serie di sempre: due 0-0 consecutivi contro Liechtenstein e Gibilterra.



Il Paese che ha due glorie calcistiche - Massimo Bonini, centrocampista biondissimo della Juventus di Trapattoni, e Marco Macina, anche lui in A con Bologna e anche il rossonero milanista in curriculum – dalla stagione 2006-2007 partecipa per l’appunto anche alle Coppe Europee e, prima dell’impresa sfiorata da La Fiorita giovedì sera allo stadio olimpico di Serravalle, ha passato il primo turno una sola volta, tendendo conto di Champions League, Europa League e oggi Conference League: battendo i gallesi del Bala Town per un complessivo 3-1 (3-0 in casa e 0-1 in trasferta) nell’Europa League 2018-2019 il Tre Fiori ha firmato l’unica qualificazione al secondo turno, uscendo poi in quell’occasione. Ma forse la storia più bella è quella degli special guest, i giocatori che hanno fatto la storia, in un modo o nell’altro, che hanno giocato le Coppe Europee nei club sammarinesi, ultimo della serie Maicon che sognava di incontrare Mourinho nel seguito della Conference League, ma che nell’altro incontro di una sammarinese contro i georgiani della Dinamo Batumi ha perso 4-0 in casa e 3-0 al ritorno, rimanendo in campo entrambe le volte 65 minuti. Niente qualificazione e niente derby del Triplete fra Maicon e Mou.

Prima del brasiliano era toccato a tanti altri, con un trionfo assoluto di vip a Gibilterra il 26 maggio 2018 quando nella partita di Champions League de la Fiorita contro il Linclon FC, squadra padrona di casa, i sammarinesi schierarono un campione del mondo come Damiano Tommasi, Davide Succi, bomber ex Bologna e Palermo in serie A fra le tante, e all’89esimo misero in campo anche Alessandro Cattelan, che aveva alle spalle una carriera semiprofessionistica nella squadra della sua città, Tortona, con il Derthona, prima di darsi alla televisione. Finì 2-0 per gli avversari, ma la soddisfazione della Champions targata San Marina fu enorme per tutti e tre.

Peraltro Tommasi e Succi (anche con la maglia del Tre Fiori) sono habituè di questi turni preliminari e sono finiti in distinta anni ed anni, dimostrando che il calcio a San Marino è divertimento anche per gli ex professionisti.

Sempre con la Fiorita in un paio di edizioni ha giocato Adrian Ricchiuti, l’uomo famoso per i gol più belli e impossibili del Catania in serie A, ma la lista comprende – con il Murata – anche Massimo Agostini, l’indimenticabile “condor” che dal Cesena raggiunse il posto di centravanti del Milan. E ancora, sempre con il Murata, Milton Nascimento Aldair, il popolare “Pluto” per tanti anni idolo dei tifosi romanisti e poi transistato anche in rossoblù con il Genoa. E ancora Andrea Bracaletti, visto in serie B con il Cesena, e Manolo Pestrin, anche lui ex Cesena e storico capitano della Salernitana. Insomma, giocare le Coppe Europee con le formazioni sammarinesi (negli anni si sono qualificate formazioni dai nomi meravigliosi: Folgore, La Fiorita, Tre Penne, Tre Fiori, Pennarossa, Cosmos, Murata, Juvenes Dogana, Libertas, Faetano, Domagnano) è quasi uno status.



A un certo punto, nel 2018 i dirigenti sammarinesi si opposero al tesseramento del giornalista di Sky Alessandro Alciato che avrebbe dovuto giocare insieme a Tommasi e Cattelan in Champions con La Fiorita, ma tutto saltò dopo che la federazione espresse parere contrario per il suo tesseramento, nonostante avesse già passato le visite mediche. E dieci anni prima si parlò della possibilità di vedere in campo con la maglia del Murata anche Romario e Michael Schumacher, grandissimo appassionato di calcio prima del drammatico infortunio sulla neve. Ma la notizia si diffuse prima delle firme e il 4 luglio 2008 il Murata fece un comunicato ufficiale: “Nelle ultime ore sui siti internet dei maggiori quotidiani e TG italiani e non solo è apparsa la notizia secondo la quale il Murata starebbe trattando l’ingaggio per le gare di Champions League di Michael Schumacher e Romario. Per quanto riguarda l’ex pilota di Formula1 la Società ci tiene a precisare che facendo leva sull’incarico da ambasciatore di San Marino di Schumacher è stato effettuato dai dirigenti un “sondaggio” per capire se ci fosse l’interesse da parte di Schumacher a partecipare ad una competizione ufficiale. Al momento non ci sono risposte ufficiali e pertanto si dovrà attendere ancora. Per quanto riguarda invece il brasiliano Romario le “trattative” sono state portate avanti da Aldair la cui presenza nella lista dei 25 per la Uefa è certa. Al momento anche questa trattativa è in fase di stallo”. Invece, nel turno di andata di Conference League di quest’anno Santi, Zafferani e Pancotti non sono partiti per Malta. Avevano impegni in famiglia o di lavoro. Splendido modo di raccontare il calcio a San Marino.