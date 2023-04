Sarri: 'Penalizzazione Juve? Campionato falsato'

(Adnkronos) - "Con un arbitraggio così, le squadre in genere finiscono in 10 o in 9... L'arbitraggio ha influito. Nell'azione del gol, il Torino ha battuto un fallo laterale all'interno del campo. C'era un rigore evidente su Hysaj....". Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si esprime così dopo la sconfitta casalinga con il Torino. "La squadra non è stata brillante come nelle ultime settimane. Abbiamo lavorato in settimana con grandi carichi di lavoro, non avevamo previsto questo cambio di temperatura e questi due fattori potrebbero aver inciso. Abbiamo concluso molto meno del solito, rispetto al gioco prodotto. Qualcosa a livello di brillantezza ci è mancato", aggiunge.

Nella zona Champions League della classifica è tornata la Juventus dopo l'annullamento della penalizzazione di 15 punti. "Non posso parlare dal punto di vista legale, non sono competente. Dal punto di vista sportivo, il campionato è falsato con una classifica che è cambiata dopo 3 mesi... Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni".