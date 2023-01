Sassuolo: Dionisi, sono io il primo responsabile

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Aria di crisi in casa del Sassuolo, con i giocatori che al termine della partita persa con la Lazio, quarta di fila in campionato, sono andati a parlare con i loro tifosi. "E' il segno che vogliamo metterci la faccia: è il momento di assumerci tutti le nostre responsabilità, e io come allenatore sono il primo ad averne", dice il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. "La mia posizione sulla panchina? Sono domande da rivolgere alla societa' - ha aggiunto il tecnico, a Dazn - Io devo pensare a risolvere i problemi, senza pensare a quel che poteva essere. Ma sono pronto a scommettere che questa squadra riuscira' a ottenere i risultati che vuole". Sulla partita di oggi, "siamo stati poco cinici nelle due aree: specie nel primo tempo abbiamo creato un buon calcio ma c''e mancato l'ultimo passaggio. La Lazio, al contrario, ha capitalizzato il primo pallone messo in area. Ne e' derivato un rigore, e sotto di un gol si e' fatto tutto piu' difficile". (ANSA).