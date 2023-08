"Avete calpestato la dignità di Bonucci": l'Aic durissima contro la Juve

Leonardo Bonucci continua a vivere da separato in casa nella Juve. Il 17 luglio dopo le visite mediche al J Medical gli è stato comunicato che non rientra più nei piani tecnici e societari ed è stato invitato a cercarsi una sistemazione. La richiesta di reintegro è stata respinta dalla società bianconera. Ma, come ha ribadito più volte anche il suo agente Alessandro Lucci, "la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante". Mentre proseguono le voci di mercato (Lazio e Union Berlino) resta valida l'ipotesi che il difensore possa rivolgersi al Collegio arbitrale ed essere risarcito (fino a 2 milioni di euro).

"Viene calpestata la sua dignità"

Sul "caso Bonucci" è intervenuta anche l'Associazione Italiana Calciatori ovvero il sindacato dei calciatori. "La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall' accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi", ha detto il presidente dell'Aic Umberto Calcagno. Il sindacato è al fianco "del capitano della Nazionale, al quale questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Tra l'altro Bonucci è la punta dell'iceberg di numerose situazioni che ci sono in tante squadre. Poi c'è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce".

La Juve sostiene che il giocatore viene trattato come da accordi collettivi. "Non è vero. Non è possibile sostenere che far allenare costantemente alcuni calciatori a parte e in orari diversi dal gruppo squadra non costituisca una chiara violazione dell'accordo collettivo - ha dichiarato Calcagno -. Le differenze che possono esistere all'interno degli allenamenti devono essere temporaneamente dettate da esigenze tecnico-sportive. Il famoso 'lodo Abete' determina proprio questo: ad esempio è normale che prima o dopo una partita si allenino determinati gruppi all'interno di una squadra ovvero che, durante il lavoro settimanale, ci sia una diversa organizzazione degli allenamenti per ruoli. Ciò che con certezza non può avvenire è che sistematicamente uno o più giocatori si allenino con uno staff differente rispetto a quello della prima squadra o addirittura in orari differenti, senza mai aver indicazioni tecniche dall'allenatore della prima squadra".

"Mancanza di rispetto della professionalità per tanti calciatori"

"Ciò che sta avvenendo oggi a tanti calciatori che subiscono queste situazioni particolari è proprio una mancanza di rispetto della loro professionalità. Un calciatore non può pretendere di giocare perché la scelta tecnica è insindacabile, ma ha il diritto di essere preparato in parità di condizioni con gli altri compagni di squadra, perché deve poter avere le stesse opportunità. E poi secondo me queste scelte tecniche, il più delle volte da parte degli allenatori che emarginano, creano dei danni anche alle società. Un calciatore dovrebbe essere pronto a cambiare squadra se non rientra nel progetto sportivo: dunque si deve allenare come tutti gli altri. Ma se lo fa da solo, o con un ristretto numero compagni, senza poter fare una seduta completa, ditemi voi se sarà pronto ad entrare in campo qualora trasferito ad altro club ... Così finisce che nel caso di Bonucci la Juve avrà più difficoltà a cederlo in questa finestra di mercato. E si ritroverà anche, con ogni probabilità, con una causa milionaria di risarcimento". "Bonucci si è rivolto al proprio avvocato di fiducia, ma noi come Aic gli daremo tutto il supporto necessario. Con la Juve non ho parlato, non c'è interlocuzione, ma auspico che ci sia buon senso, che significa cercare di andare oltre i rapporti personali se si sono incrinati; qui stiamo parlando di professionalità ad altissimo livello".

"Il divieto di allenarsi con i compagni non può essere la punizione"

Ma certi atteggiamenti passati di Bonucci possono aver determinato la situazione attuale? Tutti sanno che ci sono stati attriti con il tecnico Allegri. "Se, e sottolineo se, ci fossero stati comportamenti da cui dovevano scaturire sanzioni disciplinari, il divieto di allenarsi con gli altri compagni non può essere la punizione; se c'era qualcosa da rimproverare a Bonucci lo si doveva fare in un'altra maniera. Non dovrebbero esistere rapporti personali non ricucibili dal punto vista professionale che, in ogni caso, non possono incidere sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa. L'attuale situazione potrebbe far perdere a Leo anche la possibilità di essere convocato dal nuovo ct azzurro. Stiamo parlando del capitano della nazionale che potrebbe perdere anche questa chance".

"La squadre interessate vogliono un giocatore allenato"

Questo può rilevare nella causa di lavoro? "Certo che rileva. Inoltre, le squadre attualmente interessate a Bonucci vogliono un giocatore allenato e subito disponibile e lo stesso ragionamento potrebbe potuto farlo il nuovo Ct azzurro. Mancini in passato ha convocato atleti che nel club non giocavano, ma si allenavano regolarmente con gli altri, non in solitaria o quasi. L'allenamento è il fulcro dei diritti e della dignità professionalità di ogni calciatore, per essere pronto come tutti gli altri, altrimenti si va a creare un danno all'atleta, ma anche alla società. È assurdo - conclude Calcagno - che si arrivi a questo punto in un contesto professionale di alto livello, dove tutti hanno da perdere da una situazione di questo tipo".