Scudetto Napoli: festa in hotel a Udine tutta la notte

(ANSA) - UDINE, 05 MAG - Una festa durata praticamente tutta la notte per giocatori e staff del Napoli all'hotel "Là di Moret" di Udine, sede del ritiro degli azzurri durante la trasferta in Friuli. "Non c'era alcun evento organizzato - hanno fatto sapere dal locale - anche perché, visto il precedente con la Salernitana, per scaramanzia la società aveva preferito non programmare.

La festa è stata per questo forse ancora più bella e spontanea e siamo lieti di averla potuta ospitare", riferiscono dall'hotel. La squadra si sta risvegliando proprio in questi momenti. Terminata la colazione, ripartirà in autobus alla volta del Trieste Airport per poi rientrare a Napoli. Secondo quanto si apprende, gli azzurri dovrebbero lasciare l'hotel attorno alle 13.30, ma il programma dei trasferimenti è ancora da stabilire. (ANSA). .