La caduta da cavallo, 19 giorni in coma e le operazioni per evitare la morte. Ora Sergio Rico ha lasciato l'ospedale "Virgen del Rocio" di Siviglia, dove era ricoverato dal 28 maggio 2023, e ha un unico obiettivo: "tornare a giocare a calcio". Il secondo portiere del Paris Saint-Germain in sei mesi ha perso venti chili e il 30 per cento della propria massa muscolare, ma è vivo.

"In ospedale ho perso 20 chili"

"Non vedo l'ora che il medico mi dia un po' più di libertà perché mi sento bene - ha detto il portiere al programma radiofonico El Partitazo de Cope -. Voglio tornare alla mia routine e sentirmi di nuovo un calciatore. In ospedale ho perso 20 chili... pesavo circa 92 e sono sceso a 73. Adesso peso 88 chili".

Ritorno in campo da escludere per ora

Almeno per ora, un ritorno in campo come vice-Donnarumma sembra da escludere. "Prendo la cosa con molta calma, non è in mio potere - ha detto Sergio Rico -. Se fosse in mio potere sarei già tornato ad allenarmi. Seguo gli ordini dei medici, che si prendono cura di me e di coloro che mi hanno salvato la vita, senza esagerare minimamente".

"Non ricordo nulla della caduta"

Sergio Rico aveva subito un trauma cranio-cerebrale la domenica di Pentecoste durante un pellegrinaggio a cavallo all'eremo di El Rocio, in Andalusia, tra Siviglia e Huelva ed era stato ricoverato in "gravi condizioni". "Non ricordo assolutamente nulla come non ricordo niente di quando mi sono risvegliato dal coma, ma penso che mia moglie e mia madre fossero accanto a me", ha raccontato il portiere trentenne spagnolo. Arrivato nel 2019 al Psg dal Siviglia, accostato nell'estate 2022 alla Lazio, Sergio Rico ha giocato 24 partite con il club parigino.