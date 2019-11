Serie A: 17/o turno finirà l'8 gennaio

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - La Lega di Serie A ha reso noto il calendario di anticipi e posticipi della 17/a giornata di Serie A, che si svolgerà in un arco di tempo piuttosto lungo, tra il 18 dicembre e l'8 gennaio 2020, data in cui si disputerà Lazio-Verona. L'anticipo della partita della Juventus e il posticipo di quella della squadra di Simone Inzaghi si sono resi necessari per l'impegno delle due squadre nella Supercoppa Italiana. Questa la programmazione delle sfide resa nota dalla Lega Serie A: Mercoledì 18 dicembre: 18,55 Sampdoria-Juventus (Sky). Venerdì 20 dicembre: 20,45 Fiorentina-Roma (Sky). Sabato 21 dicembre: 15 Udinese-Cagliari (Sky), 18 Inter-Genoa (Sky), 20,45 Torino-Spal (Dazn). Domenica 22 dicembre: 12,30 Atalanta-Milan (Dazn), 15 Lecce-Bologna (Sky), 15 Parma-Brescia (Sky), 20,45 Sassuolo-Napoli (Sky). Mercoledì 8 gennaio 2020 20,45 Lazio-Verona (Dazn).