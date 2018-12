(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Atalanta batte Lazio 1-0 in uno dei posticipi della 16/a giornata del campionato di serie A. A deciedere il match un gol di Duvan Zapata al primo minuto di gioco. Nel finale, in pieno recupero, annullato con l'ausilio della Var un gol al laziale Acerbi, pescato in fuorigioco. Con questi tre punti l'Atalanta sale a 24 punti e si avvicina al quarto posto che vale la zona Champions.