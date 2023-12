Serie A: Atalanta-Lecce 1-0

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'Atalanta ha ragione del Lecce nel lunch match al Gewiss Stadium grazie ad un gol di Lookman, al settimo centro in campionato, al 13' della ripresa. I nerazzurri salgono a quota 29 e occupano il sesto posto, in piena corsa per l'Europa, davanti a Napoli e Lazio e momentaneamente anche alla Roma, che gioca stasera con la Juve. I pugliesi hanno più volte sfiorato l'1-1 ma anche dalla seconda trasferta lombarda consecutiva escono senza punti e restano 13/i col Genoa. (ANSA).