(ANSA) - ROMA, 09 APR - Juventus batte Cagliari 2-1 (1-1) nel terzo anticipo della 32/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno della Sardegna Arena di Cagliari. I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Joao Pedro al 10' e per gli ospiti De Ligt al 45'; nel secondo tempo per i bianconeri Vlahovic al 30'. (ANSA).