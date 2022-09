Serie A: Chiffi arbitrerà il derby di Milano

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Daniele Doveri per Fiorentina-Juve, Daniele Chiffi per Milan-Inter e Simone Sozza per Lazio-Napoli: sono gli arbitri designati per i tre anticipi della quinta giornata di campionato di serie A, tutti in programma sabato prossimo, 3 settembre. Ecco le designazioni complete. Fiorentina-Juventus (ore 15.00); Doveri di Roma; Alassio-Tegoni, Ayroldi; Aureliano, Mondin. Milan-Inter (ore 18.00): Chiffi di Padova; Meli-Peretti, Marcenaro; Di Paolo, Paganessi. Lazio-Napoli (ore 20.45): Sozza di Seregno; Rocca-Vono, Serra; Fabbri-Ranghetti. (ANSA).