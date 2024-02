Serie A: il derby d'Italia vale un pezzo di scudetto

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà un Meazza esaurito a ospitare domenica sera il big match tra le prime due della classifica, Inter e Juventus, con i nerazzurri che sognano di dare una spallata decisiva ai rivali e i ragazzi di Allegri proveranno il blitz. L'Inter per gli esperti Sisal è però favorita a 1,85 contro il 4,50 della Juventus mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Negli ultimi 11 anni, peraltro, l'Inter ha battuto la Juventus solo in tre occasioni e in una gara dove il minimo dettaglio farà la differenza l'Under, a 1,65 e uscito in 5 degli ultimi sei incroci in campionato, si fa preferire all'Over, a 2,10.

Si sfidano la squadra che ha ricevuto più rigori, i nerazzurri ben 9 penalty, contro quella che non ne ha mai subito uno contro, i ragazzi di Allegri: un calcio di rigore per l'Inter si gioca a 4,40, quello per la Juventus a 7,25. L'altro big match di giornata è quello tra Atalanta e Lazio. Gli esperti Sisal ritengono la Dea favorita a 2,00 contro il 3,75 dei biancocelesti con il pareggio in quota a 3,40. Il Milan, favorito a 1,65, è ospite del Frosinone, data a 4,75. Il Napoli, tre punti a 1,40, potrebbe riprendere la corsa alla Champions con il Verona, a 7,50, che cerca punti per la salvezza. La giornata si chiude lunedì sera quando la Roma, offerta a 1,45, riceve il Cagliari del grande ex Ranieri: Sir Claudio che fa uno scherzo ai suoi amati giallorossi si gioca a 7,25. (ANSA). .