(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Piero Giacomelli, iscritto alla sezione di Trieste, è stato designato per arbitrare il big-match valido per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domani a Bergamo (alle 20,45), fra Atalanta e Inter. Juventus-Roma è stata affidata a Gianluca Rocchi di Firenze e Napoli-Lazio a Gianpaolo Calvarese di Teramo. (ANSA).