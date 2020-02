Graffio della Pantera e la Lazio piega il Parma. Napoli e Cagliari ko. Pari tra Brescia e Udinese

La Lazio vince 1-0 al 'Tardini' contro il Parma nel match di oggi della 23/a giornata di serie A. A decidere la sfida è una rete nel primo tempo di Caicedo. Con questo successo la squadra di Simone Inzaghi sale a 53 punti in classifica e quindi a -1 dalla Juventus capolista. Il Parma, che reclama per l'arbitraggio, rimane a quota 32.

Parma-Lazio 0-1

La Lazio soffre e non poco il Parma, sembra decisamente in debito di ossigeno nel secondo tempo, non riesce a mandare in rete Immobile eppure vince e vola a -1 dalla Juventus proseguendo la striscia di risultati positivi. Al Tardini, grazie alle rete di Caicedo al 41' del primo tempo, la formazione di Inzaghi strappa tre punti importantissimi. Vittoria pesante, anzi pesantissima in vista anche del big match con l'Inter, che punisce oltre misura il Parma. La formazione di D'Aversa ci prova, in tutti i modi, ma quello che non ferma la difesa laziale, lo fa Strakosha, decisivo in almeno tre occasioni.

Le due formazioni arrivano al confronto con non pochi problemi. D'Aversa deve fare a meno per l'ennesima volta di Sepe e Inglese e può solo schierare in panchina il convalescente Kulusevski. Inzaghi ha Radu e Milinkovic squalificati ma non può nemmeno schierare Lulic e Bastos per problemi fisici. Due formazioni insomma incerottate ma la partita non ne risente. Parma e Lazio giocano a viso aperto e la prima conclusione è dopo nemmeno un minuto di Caprari, schierato per la prima volta da titolare, ma la palla è fuori misura. Immediata la risposta della Lazio subito con Immobile, ma il colpo di testa è impreciso. Al 9' primo intervento di Strakosha che respinge in angolo una punizione potente e angolata di Kurtic. Sfiora invece il palo Immobile al 12' dopo un'azione corale della Lazio propiziata da Luis Alberto e che il bomber angola troppo. Fuori di poco anche al 14' un colpo di testa di Iacoponi su calcio d'angolo. Al 25' ecco la prima parata di Colombi. E' su un colpo di testa, troppo centrale, di Caicedo che incorna su cross di Marusic propiziato dal solito Luis Alberto. Al 40' altra occasione per la Lazio con Marusic che scarica un destro potente verso la porta del Parma, ma Colombi respinge. Niente da fare invece pochi secondi dopo per il portiere del Parma sul tiro ravvicinato di Caicedo che porta in vantaggio la

Lazio. Azione gol propiziata dall'ennesima incursione di Luis Alberto, poi il cross verso Immobile fra Iacoponi ed Hernani, l'attaccante non controlla ma la palla schizza verso Caicedo che non sbaglia. Rete assegnata anche dopo il check del Var che dice 'no' ad un sospetto fallo di mani di Immobile.

La ripresa è subito spettacolare con occasioni da una parte e dall'altra ma senza impensierire i due portieri. Al 10' però Strakosha deve volare per togliere da sotto la traversa la bella parabola di Caprari; sul successivo calcio d'angolo Gagliolo trova il corpo di Luis Felipe sulla sua conclusione. Inzaghi allora mette in campo forze fresche: al 12' fuori Marusic, bene la sua gara ma negli ultimi minuti in difficoltà, per Lazzari. La Lazio però continua a rinculare ed Hernani, al 15', costringe Strakosha ad un nuovo intervento a terra. D'Aversa ci crede e getta nella mischia il convalescente Kulusevski per Brugman. Pochi secondi e tocca a Correa, anche lui non al cento per cento, sostituire Caicedo. Al 25' ancora Parma. Kucka scarica il destro, la respinta di pugno del portiere laziale è efficace ma, sulla respinta, sbaglia Gagliolo che mette fuori. Immobile invece pochi secondi dopo riesce a penetrare in area su assist di Lazzari ma alza la palla sopra la traversa. Al 35' ci prova anche Correa, rasoterra da posizione defilata dritto fra le braccia di Colombi.

Negli ultimi minuti la fatica di fa sentire, sopratutto in casa Lazio, ma la partita continua ad essere piacevole e combattuta. Il Parma recrimina anche per una trattenuta di Acerbi ai danni di Cornelius, l'arbitro non vede e non interpella nemmeno il Var. Inzaghi così incassa un successo importantissimo, forse troppo generoso per quanto visto in campo. La decide la rete di Caicedo, la decide anche un grandissimo Luis Alberto, il migliore in campo. E ora l'Inter, l'ultima squadra che lo scorso 25 settembre fermò i biancocelesti in campionato

Napoli-Lecce 2-3

Il Napoli fa come il gambero, due passi avanti e uno indietro. Al San Paolo il Lecce mette a segno l'impresa, interrompendo la striscia di vittorie per gli azzurri che si ferma così a due successi. La squadra di Gattuso, finalmente al completo di uomini, tutti disponibili dopo vari infortuni, torna a essere involuta e priva di idee e i salentini ne approfittano grazie a una gara concreta e senza troppi fronzoli. L'eroe della giornata per il Lecce è Lapadula che segna due gol e ne propizia un altro. Nel Napoli, invece, la prova è negativa per tutti ma in particolar modo per Ospina, portiere che Gattuso sembra preferire a Meret e che combina più di un pasticcio.

Il Napoli comincia bene la partita, giocando con intensità e concentrazione. La squadra di Gattuso tenta di scardinare la retroguardia del Lecce che Liverani ha messo in campo particolarmente abbottonata, con due linee sovrapposte e ravvicinate di quattro difendenti che creano una vera e propria barriera umana nell'area di rigore. Il gioco del Napoli si sviluppa particolarmente sulle fasce laterali, ma i traversoni al centro di Politano e Di Lorenzo da destra e di Mario Rui e Insigne dal lato opposto, non vengono mai capitalizzati da Milik. Anche Zielinski e lo stesso Insigne sprecano occasioni favorevoli fin quando al 29' il Lecce in una delle pochissime uscite offensive trova il gol del vantaggio. L'azione dei salentini si sviluppa sulla sinistra, da Saponara a Falco il cui tiro rasoterra viene soltanto deviato da Ospina. Dall'altro lato è appostato Lapadula che devia il pallone in rete. La reazione del Napoli non è lucida. La squadra di Gattuso si intestardisce nella ricerca di spazi sui lati, ma al centro non c'è nessuno che sappia concretizzare. Insigne nel finale di primo tempo si avvita dalla breve distanza e colpisce la parte esterna del palo. E' l'unico acuto dei padroni di casa nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa le cose parrebbero mettersi bene per il Napoli che dopo 2' trova il pareggio con Milik, il quale da sotto misura piazza in porta il pallone servitogli da Mertens, appena subentrato a Lobotka. La modifica tattica di Gattuso, passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 non dà però alla lunga gli effetti sperati. Il Lecce non cambia la propria tattica e quando può cerca di sfruttare le clamorose indecisioni della difesa azzurra. Ed è così che al 15' i salentini di riportano in vantaggio. Ancora Lapadula, su traversone da sinistra di Falco, anticipa Maksimovic e con un colpo di testa manda il pallone in fondo alla rete. La situazione si complica ancor di più per il Napoli, mentre il Lecce si chiude a riccio nella propria metà campo e lascia trascorrere il tempo quando entra in possesso del pallone. Il Napoli è confuso e sbandato e non è mai in grado di mettere in difficoltà l'avversario. Al 36' la squadra di Gattuso capitola definitivamente. Mario Rui stende Lapadula in occasione di un contropiede leccese. Mancosu batte la punizione e la palla si infila sotto l'incrocio dei pali. Soltanto al 45' gli azzurri riescono a ridurre lo svantaggio con una semirovesciata di Callejon da sotto misura. Ma i cinque minuti di recupero non bastano per agguantare di nuovo il pareggio. C'è solo una buona occasione per Lozano che però tira addosso a Vigorito. E' la resa per i padroni di casa. Il Lecce si porta a casa tre punti importantissimi nella lotta per la salvezza. Il Napoli interrompe bruscamente non solo i suoi tentatici di avvicinamento alla zona di qualificazione in Europa League, ma anche i progressi che aveva fatto registrare nelleultime uscite.Per Gattuso, ora, è tutto da ricostruire.

Lecce-Napoli (Ansa)

Genoa - Cagliari 1-0

Torna alla vittoria il Genoa che batte 1-0 il Cagliari grazie ad una rete di Pandev. I sardi falliscono il gol del pareggio nel finale con Nainggolan che colpisce una traversa.

L'eterno Goran Pandev con un gol nel primo tempo regala il successo al Genoa contro un Cagliari che non vince ormai da nove gare. Cagliari che in pieno recupero ha colpito una traversa con Nainggolan e sbagliato con Joao Pedro il pareggio a porta vuota. Per il Genoa tre punti importantissimi per allontanarsi dagli ultimi due posti e tenere vive le speranze di salvezza. Cagliari che parte bene con Joao Pedro che impegna al 9' Perin costretto alla deviazione in angolo. Il Genoa però gioca alla pari cercando di comandare il gioco senza però riuscire ad impensierire, almeno nella prima parte di gara, realmente gli ospiti. Cagliari che al 15' perde Faragò per un problema muscolare costringendo Maran al cambio. Al 18' Genoa vicino al vantaggio ma Ghiglione non riesce ad approfittare di un passaggio troppo corto di Pellegrini al proprio portiere toccando la sfera con poca forza. Al 24' Cagliari costretto al secondo cambio, è Cacciatore ad accusare problemi muscolari. Al 37' è Ghiglione durante uno scatto a fermarsi improvvisamente per un infortunio muscolare. Nicola inserisce così Pandev ridisegnando completamente il Genoa con un 4-3-1-2. E proprio Pandev al 43' trova, anche fortunosamente, il gol del vantaggio: dal vertice di destra mette in mezzo un pallone che nessuno tocca fino ad infilarsi nell'angolino più lontano beffando Cragno. Il Cagliari prova subito a reagire con un assalto finale ma la difesa del

Genoa controlla sino al riposo.

Avvio di ripresa senza ulteriori cambi ma Genoa subito pericoloso con Sanabria che conclude di poco a lato ma di fatto 'rubando' il pallone a Pandev, meglio posizionato, che si dispera. Genoa che perde per motivi fisici anche Schone al 7' portando a 4 le sostituzioni per le due squadre tutte per noie muscolari. La gara però è viva più che mai con Sanabria e Pellegrini che impegnano i rispettivi portieri attenti sulle conclusioni. Il botta e risposta tra le due compagini è continuo e piacevole. Ci prova Pinamonti, Cragno para, risponde Nainggolan su punizione ma Perin è attento e blocca a terra. Tocca quindi a Soumaoro e Pedro entrambi di testa ma senza troppa fortuna. Nel finale bella girata di Pandev con Cragno che vola a deviare in corner. Ma è del Cagliari l'errore clamoroso in pieno recupero. Nainggolan sfrutta un passaggio sbagliato di Pandev cercando il colpo da fuori area, il pallone colpisce la traversa e sulla ribattuta il più veloce è Joao Pedro che di testa però, a porta vuota, spedisce alto. E' l'ultimo sussulto della gara che regala i tre punti al Genoa.

Brescia - Udinese 1-1

Pareggio (1-1) tra Brescia e Udinese: padroni di casa in vantaggio al 37' della ripresa con Bisoli, De Paul la pareggia al 47'. Finisce con un pari che non accontenta nessuno. I padroni di casa si illudono con Bisoli, ma al 92' De Paul gela i lombardi, riportando il risultato in parità. L'attaccante dei friulani si sta rivelando un jolly decisivo nei finali di partita, è infatti la terza volta che segna sul finire di gara. Per il Brescia lo spettro della B si fa vicino.