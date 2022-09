Serie A, Inter punta al riscatto col Torino

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La sesta giornata di Serie A, che si incastra tra i primi due turni delle coppe europee, non propone scontri diretti ma offre all'Inter di Simone Inzaghi la possibilità di riscattare due brutte sconfitte: quella nel derby contro il Milan e quella in Champions League contro il Bayern Monaco. A San Siro, sabato alle 18, arriva però un Torino molto carico, partito bene e che ha un punto in più dei prossimi avversari. Le quote Snai offrono maggiori possibilità all'Inter: segno «1» a 1,45, con il pareggio a 4,75 e il colpo granata a 6,50. Ad aprire il weekend di campionato sarà il Napoli, che dopo lo show in Champions contro il Liverpool ospiterà lo Spezia al Maradona, nel ricordo della sconfitta dello scorso anno che rallentò la marcia degli uomini di Spalletti dopo un avvio super. Almeno in lavagna, però, non sembra esserci margine per sorprese, visto che il segno «1» si trova a 1,27 ed è la quota più bassa dell'intero turno di Serie A. Il blitz della squadra di Gotti è a 9,75, con in mezzo il pareggio a 6,00. Favorito anche il Milan campione d'Italia, di scena a Marassi contro la Sampdoria: «2» a 1,50, lo scherzetto dell'ex Giampaolo a 6,25. Dopo cinque giornate, però, al comando della classifica c'è l'Atalanta di Gasperini, che aprirà il programma della domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium contro la Cremonese. Una sfida tutta lombarda che nelle quote ha un solo padrone: «1» a 1,30, «2» a 9,00. In casa, sempre domenica, anche la Lazio che arriva dal 4-2 in Europa League contro il Feyenoord: il bis di Sarri contro il Verona a 1,60. In serata, la Juventus se la vedrà invece con la Salernitana di Nicola, partita bene ma che allo Stadium in quota non ha scampo: il riscatto bianconero dopo il ko di Parigi in Champions a 1,40, la vittoria granata a 7,50. A chiudere il sesto turno di Serie A sarà la Roma di Mourinho, di rientro dalla brutta sconfitta in Europa League contro il Ludogorets: l'occasione per ripartire capita al Castellani di Empoli nel posticipo di lunedì sera. Il «2» vale 1,70, mentre un'altra caduta dei giallorossi si gioca a 4,75. (ANSA).