Serie A: la Lazio batte l'Atalanta, vince il Frosinone

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Lazio batte 3-2 l'Atalanta in casa e smuove classifica e certezze, trovando la terza vittoria in campionato e soprattutto segnali di crescita dopo un avvio altalenante. Avanti 2-0 per una autorete di De Ketelaere e il gol di Castellanos, la squadra di Sarri si fa rimontare da Ederson e Kolasinac ma nel finale Vecino trova il guizzo vincente. Importante vittoria per il Frosinone di Di Francesco, che supera 2-1 il Verona con le reti dei giovani sudamericani Reinier e Soulé, mentre arriva troppo tardi la rete ospite con Djuric. (ANSA).