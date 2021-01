Serie A: il Milan a caccia del riscatto, la Juve di conferme

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Si preannuncia un mezzogiorno infuocato domenica all'Olimpico: il lunch-match della 17/a giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Inter. Gli uomini di Conte partono favoriti, secondo gli analisti Snai: il successo dell'Inter è a 2,39, contro il 2,90 della Roma; il pari si gioca a 3,50. All'Olimpico si sfideranno il primo e il terzo attacco del campionato: così l'Over, a 1,50, è nettamente più probabile dell'Under, a 2,40. L'1 a fine primo tempo, a 3,30, e il '2' dei nerazzurri per la seconda metà di partita, è a 2,55. Se l'1-0 per la Roma pagherebbe 14 volte la posta, l'1-3 per l'Inter si gioca a 16. La rete di Dzeko è a 2,75, quella di Lukaku a 2,50. Il Sassuolo difficilmente, secondo gli analisti Snai, potrà impensierire la Juve: i tre punti per i bianconeri sono a 1,33, il successo dei neroverdi a 8,75, con il pari a 5,50. I numeri parlano chiaro: in sette confronti allo Stadium solo una volta gli emiliani sono usciti imbattuti, nel 2-2 della scorsa stagione. Juventus e Sassuolo arrivano da sei confronti diretti con tre o più reti: così l'Over, a 1,45, si fa preferire all'Under (2,60). Il 3-1 dei bianconero si gioca a 11, lo 0-1 per il Sassuolo pagherebbe 25 volte la posta. Se il gol di CR7, già a segno 4 volte contro i neroverdi, è molto probabile a 1,60, sulla sponda opposta è Francesco Caputo, in quota a 3,50, il pericolo numero uno per Szczęsny. Il Milan ha l'occasione per riscattarsi, ospitando il Torino: la vittoria dei rossoneri è a 1,70, contro il 5,25 dei granata. Turno sulla carta favorevole anche per la Lazio, vincente a 1,63 sul campo del Parma, dato a 5,00. Favorita l'Atalanta, a 1,53, in casa del Benevento, la cui vittoria si gioca 5,75. Il Napoli vuole i tre punti a Udine: il risultato pieno alla Dacia Arena è a 1,87, contro il 4,25 dei friulani. (ANSA).