Serie A: Napoli avanti sul Milan anche senza Osimhen

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Non ci sarà Osimhen, ma la pur pesante assenza tra le file del Napoli non cambia la prospettiva degli esperti Sisal per la sfida di domenica al Maradona con il Milan: la squadra di Spalletti è favorita a 1,90, si sale a 4,25 per il blitz dei rossoneri, che hanno vinto soltanto 2 degli ultimi 16 incroci di campionato contro i campani, il pareggio è a 3,50. Dopo le sconfitte con Juve e Spezia, l'Inter è obbligata al successo con la Fiorentina e appare nettamente avanti nel pronostico, a 1,77, mentre il quinto successo consecutivo in campionato della viola è a 4,75 e il pareggio si gioca a 3,60. La Lazio punta a fare bottino pieno con il Monza all'U-Power Stadium, ipotizzato a 2,15. La vittoria dei padroni di casa vale 3,50, il segno X è a 3,30. La Juventus punta a proseguire il suo periodo positivo contro il Verona e le quote rispecchiano tale esito: l'1 vale 1,42, la vittoria dei gialloblù è a 8,50, il pareggio a 4,40. La Roma ha una grande occasione in casa contro la Sampdoria: nessun dubbio sul successo giallorosso, a 1,42, contro l'8,50 per la vittoria dei blucerchiati e 4,40 del pareggio. (ANSA).