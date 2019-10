Serie A: Orsato arbitra Roma-Milan

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Sarà Daniele Orsato a dirigere Roma-Milan, sfida di cartello della 9/a giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Fiorentina-Lazio è stata invece affidata a Guida di Torre Annunziata. Valeri arbitrerà Lecce-Juventus e Chiffi Inter-Parma. Atalanta-Udinese è stata assegnata a Maresca, Bologna-Sampdoria a Doveri. Abisso dirigerà Genoa-Brescia, Pairetto l'anticipo di domani tra Verona e Sassuolo. Per Spal-Napoli designato La Penna, per Torino-Cagliari Fabbri.