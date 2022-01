Serie A: Verona-Salernitana 1-2

(ANSA) - VERONA, 09 GEN - Veneto portafortuna della Salernitana. I campani in questa stagione avevano vinto in trasferta con il Venezia e ripetono l'impresa passando per 2-1 al Bentegodi, con reti di Djuric su rigore e Kastanos su punizione per gli ospiti, e di Lazovic per i gialloblù. E' quindi brillante l'avvio dell'era Iervolino, la nuova proprietà che parte con il piede giusto e ora promette rinforzi sul mercato garzie all'opera del nuovo ds Wlater Sabatini. Ma la vittoria di Verona è anche ossigeno puro per gli uomini di Colantuono che, grazie a questo blitz, vanno a sei punti dalla salvezza e con due gare da recuperare tornano pienamente in corsa. (ANSA).