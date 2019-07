Serie C: Gravina, pronti a dare risposte

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi è una giornata speciale, l'inizio di una nuova stagione importante e che parte con questo primo atto ufficiale. In un momento in cui si concentrano speranze, desideri e ambizioni, si cominciano a testare i progetti delle 60 società di Lega Pro". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto ai sorteggi di Serie C in corso al Salone d'Onore del Coni al Foro Italico. "Oggi è una giornata importante - ha aggiunto Gravina - il nostro è un mondo che rappresenta un grande cantiere aperto, c'è molto a lavorare e tante energie di impiegare. E come un cantiere, è pieno di vecchietti pronti a criticare ma sappiamo dare le risposte giuste. Da parte nostra, tutte le componenti a partire dalla Lega più grande, la Lega Dilettanti, tutti insieme siamo impegnati in un nuovo processo che riguarda sicuramente dare un nuovo messaggio di cultura sportiva".