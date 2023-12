Serie: Lazio e Genoa vincono in trasferta

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La Lazio e il Genoa vincono in trasferta le prime due partite del turno pre-natalizio di serie A, 17/a giornata di campionato. I biancocelesti si impongono 2-0 a Empoli con i gol di Guendouzi e Zaccagni e salgono a 24 punti in classifica, con i toscani sempre terz'ultimi con 12. I rossoblù di Gilardino si impongono in rimonta sul campo del Sassuolo, rispondendo al vantaggio di Pinamonti con Gudmunsson su rigore ed Ekuban. Con i tre punti, i liguri affiancano momentaneamente il Frosinone a quota 19, mentre i neroverdi restano a 16. (ANSA).