Sfida Champions allo Stadium, Juve punta su CR7

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Assegnato lo scudetto all'Inter, la Serie A si concentra sulla lotta Champions e su quella salvezza. Domenica sera, Juventus e Milan si giocano una bella fetta del loro futuro. Appaiate a quota 69 con l'Atalanta, ma braccate da Napoli e Lazio, bianconeri e rossoneri non possono sbagliare a soli quattro turni dal termine. La squadra di Pirlo, per gli esperti di Sisal Matchpoint, parte nettamente avanti, 1,75, rispetto agli ospiti, in quota a 4,75 con il pareggio che si gioca a 3,75. Cristiano Ronaldo vuole essere uno dei protagonisti della sfida, esseno anche a caccia della centesima con i bianconeri. Il portoghese che fa cifra tonda con la Juve è in quota a 1,80. Una rete di Zlatan Ibrahimovic è data a 3,75. Se a Torino ci si gioca la Champions, al Vigorito di Benevento va in scena lo salvezza tra i padroni di casa e il Cagliari. Gli isolani, dieci punti nelle ultime quattro partite, partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,25, mentre il Benevento è dato vincente a 3,10. L'Inter riceve la Sampdoria per fare festa a San Siro: il successo nerazzurro è dato a 1,48 contro il 6,50 doriano. Giornata sulla carta facile anche per l'Atalanta a Parma visto che i tre punti bergamaschi sono a bassa quota, 1,20, contro il 12 dei padroni di casa. Il Napoli, 1,52, parte favorito con lo Spezia, a 5,75, così come la Lazio, vincente a 1,85, contro la Fiorentina, data a 4,00. (ANSA).