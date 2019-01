Tanta paura per Beppe Signori: l'ex bomber della Lazio ricoverato per problemi al cuore

"Si chiama Beppe Signori, si chiama Beppe Signori e segna sempre lui". Così cantava la Curva Nord della Lazio negli anni Novanta. Un amore condiviso anche dai tifosi del Bologna, dove il bomber lombardo ha giocato dal 1998 al 2004. E proprio in un ospedale di Bologna, il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, Signori è stato ricoverato per problemi al cuore. "Beppe gol" è finito nell'unità di terapia intensiva cardiologica per affrontare un'altra difficile sfida. Dopo cinque giorni l'attaccante, che rifiutò di giocare la finale dei Mondiali americani (disse no a Sacchi che lo voleva impiegare come terzino), ha ritrovato il sorriso.

Il messaggio su Instagram: "Il mio cuore ed io ringraziamo tutti"

Sul suo profilo Instagram l'ex attaccante ha ringraziato le persone che gli hanno salvato la vita. "Il mio cuore ed io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, Prof. Stefano Nava e Prof. Claudio Rapezzi, Dott.sa Filomena Carfagnini, Dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell'UTIC del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna".

"Dalla Tac ho visto i segni di un'embolia polmonare"

Ma che cosa ha avuto Beppe Signori? "Era affaticato, faceva fatica a respirare e aveva dolore al torace – ha spiegato al Resto del Carlino, Mario Lima, direttore della Chirurgia pediatrica -. Dalla Tac ho visto i segni di un’embolia polmonare e così l’ho inviato subito al professor Nava. Una patologia causata dallo stress? Direi che le persone al centro di vicissitudini giudiziarie, e che non sono abituate a queste vicende, ne possono risentire più di altre".

L'inchiesta sul calcioscommesse e l'arresto

Le "vicissitudini giudiziarie" cui fa riferimento il professor Lima riguardano la maxi inchiesta della procura di Cremona sul calcioscommesse. Beppe Signori fu anche arrestato nel 2011 all'interno dell'operazione "Last bet" e finì agli arresti domiciliari. "Mi sono ritrovato ad avere cancellati 30 anni di carriera, in 15 giorni. Ogni giorno, distrutti due anni", raccontò poi l'ex calciatore, che ha sempre ribadito la sua innocenza. "Non ho mai avuto precedenti penali. Foto, impronte digitali: mi sentivo come si può vedere in certi film. Ero sotto shock", aggiunse. "Io voglio questo processo, perché sono innocente. Se questo processo va in prescrizione sono rovinato, avrei perso dieci anni di vita sportiva e non solo", disse a febbraio 2017. Posizione ribadita nel dicembre 2018: "Ho deciso di rinunciare alla prescrizione (nel filone modenese dell'inchiesta, ndr)". Il processo riprenderà ad aprile e "Beppegol" vuole essere assolto e dimostrare la sua innocenza.