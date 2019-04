Spalletti, Lautaro o Icardi? Sono pronti

(ANSA) - MILANO, 26 APR - ''Se Lautaro giocherà? Chi gioca domani non si dice. Sono tutti a disposizione, si sono allenati bene. Visto che siamo nel mondo di internet, hanno passato una settimana connessi. Il pallone è sempre online. E più sono connessi, più possono apprendere notizie e trovare le posizioni giuste''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Juventus non si sbilancia sulle scelte di formazione, con il dubbio Icardi-Lautaro in attacco. ''Lautaro ha messo in pratica la sua crescita naturale in base alle qualità che ha. Sicuramente - aggiunge - è pronto per essere un punto di riferimento per la prossima stagione''.