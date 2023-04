Spezia, allenamento a porte aperte verso la Samp

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 APR - Porte aperte allo stadio Picco per l'allenamento del martedì in vista di Sampdoria-Spezia. Il club aquilotto ha deciso di permettere ai tifosi di assistere ad una parte della terza sessione settimanale che porta all'importante partita di sabato sera contro i genovesi. Dopo una prima parte puramente tattica, a porte chiuse, dalle 15.45 gli uomini di Semplici si dedicheranno a una partitella in famiglia sotto gli occhi degli appassionati. Lo Spezia tenterà di recuperare il polacco Zurkowski, fermato da una problema muscolare la scorsa settimana, quantomeno per la panchina. Rientra Bastoni dopo la squalifica, pronto Reca a partire dal primo minuto. Ampadu sarà invece fermato dopo l'espulsione rimediata contro la Lazio. Da oggi via alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti del Ferraris. Per acquistare i tagliandi è necessario essere residente nella provincia della Spezia ed essere in possesso della tessera di fidelizzazione Eagle Card. (ANSA).