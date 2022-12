Spezia: nel mirino Salvatore Esposito della Spal

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 DIC - Lo Spezia è in trattativa per Salvatore Esposito, centrocampista 22enne della Spal. Lo stesso club aquilotto ha confermato le anticipazioni di mercato lanciate ieri da Sky Sport. Ventidue anni, mediano di corsa e impostazione, è il tipo di profilo che la squadra ligure stava cercando da qualche settimana. Una scelta arrivata dopo che la richiesta per Johnny Cardoso, nazionale statunitense di origine brasiliana dell'Internacional di Porto Alegre, era stata ritenuta troppo esosa dallo Spezia. Bianconeri che hanno inoltre concluso il ritiro spagnolo e domani faranno rientro in Italia. In fase di ultimazione nel frattempo l'ampliamento della Curva Piscina dello stadio Picco, a cui sono state aggiunte due ali per nuovi 596 posti a sedere che porta la capienza totale ad oltre 12mila spettatori. Sarà invece presentato entro marzo prossimo il progetto definitivo per la ristrutturazione della tribuna. A confermarlo il sindaco Pierluigi Peracchini: "I tempi del Comune sono febbraio-marzo per completare gli iter amministrativi e trovare i relativi finanziamenti per la nostra parte. La Regione Liguria dovrebbe essere al nostro fianco. In un paio di mesi potremo fare un quadro più dettagliato". L'opera, per una spesa stimata di 12 milioni di euro, sarà finanziata per la maggior parte dal club stesso. (ANSA).