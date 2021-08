Spezia: Thiago Motta, noi efficaci ma pari giusto

(ANSA) - CAGLIARI, 23 AGO - Thiago Motta ci ha creduto. Ma poi si è dovuto accontentare. Sul due a zero sembrava fatta: "Pareggio giusto - ha detto comunque - noi abbiamo iniziato una partita difficili. Sembrava fatta sì, ma il calcio è così: noi efficaci, loro hanno sviluppato molto gioco. Giusto così". La mano di Thiago Motta si vede. "Dobbiamo avere coraggio. Dobbiamo andare a prendere l'avversario e fare pressing alto. Quando abbiamo la palla proveremo sempre ad attaccare. Dobbiamo essere bravi in tutte e due le fasi: possiamo migliorare molto nelle fasi di possesso. Abbiamo finito la partita nel modo giusto, bravi ragazzi nonostante le difficoltà. Il mercato? Siamo tutti d'accorso: stiamo lavorando alla costruzione della squadra anche se per me la cosa più importante è preparare la prossima partita con la Lazio". (ANSA).