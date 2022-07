Spezia: visite mediche per Maldini, domani l'annuncio

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 LUG - Daniel Maldini si legherà nelle prossime ore allo Spezia per la stagione 2022/23. Il ventenne attaccante arriva in prestito secco dal Milan. Questo pomeriggio sono previste le visite mediche presso una struttura della Val di Magra e domani la firma del contratto presso il centro sportivo Ferdeghini, sede del club ligure. Per Maldini, terza generazione di una famiglia che ha fatto la storia del calcio italiano, è quella che si preannuncia come la stagione dello 'svezzamento' lontano da Milanello, in una società che nelle ultime due stagioni ha molto puntato sui giovani. Se domani è atteso l'annuncio di Maldini, lo Spezia del direttore tecnico Riccardo Pecini si appresta a chiudere altre due operazioni entro il fine settimana. Sono gli acquisti di Viktor Kovalenko dall'Atalanta e del portiere Bartolomej Dragowski dalla Fiorentina, entrambi a titolo definitivo. Questa seconda operazione libera la cessione di Ivan Provedel alla Lazio. Rimane invece in sospeso il passaggio di Giulio Maggiore al Torino, per cui esiste da tempo una bozza di accordo tra le società sulla base di 5 milioni di euro per il cartellino. La società granata non ha però ancora presentato un'offerta ufficiale. (ANSA).