Stampa Portogallo,a fine stagione Conceiçao lascia Porto

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Dopo quelli di Jurgen Klopp al Liverpool e Xavi al Barcellona, si prepara un altro addio a una panchina eccellente. Secondo quanto scrive parte della stampa portoghese, e in particolare (sia nell'edizione in edicola che su quella online), Sergio Conceiçao non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con il Porto, a prescindere da qualsiasi risultato delle elezioni di aprile per la presidenza del club.

A far prendere al tecnico questa decisione sarebbero state le recenti incomprensioni con l'attuale n.1 della società Pinto da Costa, al quale il tecnico rimprovera una certa mancanza di ambizioni, e il logorio mentale accumulato in sette stagioni, e dieci titoli conquistati, alla guida dei 'Dragoni'. Inoltre l'ex giocatore di Inter, Parma e Lazio sarebbe "esausto e frustrato" a causa delle poche risorse messe a sua disposizione dal club. Ma c'è anche chi scrive che Conceiçao spera di essere scelto dal suo amico Deco, ds del Barcellona, come prossimo allenatore della squadra 'blaugrana'. (ANSA). .