Stankovic sprona la Sampdoria, basta errori

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - Si volta pagina in casa Sampdoria dopo la sconfitta al fotofinish incassata al Ferraris per mano del Bologna, una partita che avrebbe potuto dare una svolta positiva ad una squadra che continua a navigare in acque tempestose dentro e fuori al campo. Ieri una testa di maiale è stata recapitata davanti alla sede di Corte Lambruschini a Genova con un biglietto di minacce per Ferrero e Romei. Dietro l'angolo la sfida con la Lazio ma Dejan Stankovic suona la carica e chiede ai suoi ragazzi di invertire la rotta e soprattutto lancia un messaggio forte: "Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida" ha detto l'allenatore. Domani sera c'è la Lazio, con Stankovic che avrebbe voluto concedere una chance dal primo minuto a Fabio Quagliarella ma l'attaccante non è stato convocato: "Ha preso un virus, è stato male e non partirà. Gunter è ancora fuori. Per il resto si sono allenati tutti bene, erano molto concentrati: si va avanti con i giocatori che sono pronti". Sono 22 i convocati, pesano molto le assenze degli acciaccati Murillo e Djuricic per problemi muscolari. In difesa dunque la linea sarà composta da Amione, Nuytinck e Murru mentre alle spalle della coppia d'attacco composta da Lammers e Gabbiadini ci sarà Sabiri. (ANSA).