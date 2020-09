Suarez, 'un mese pazzesco, tante le bugie'

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "E' stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante cose. Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione. Qual mio rapporto con Leo (Messi n.d.r.), tutto il mondo lo conosce. Quando sono arirvato a Barcellona mi dicevano 'attento a Leo' ma il tempo in cui siamo stati insieme abbiamo sempre provato a rndere al massimo, e ora me ne vado a testa alta". Lo ha detto, fra le lacrime, Luis Suarez, nel corso della sua conferenza stampa di addio al Barcellona. (ANSA).