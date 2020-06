Sul sito della Fifa omaggio a Italia-Germania 4-3

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La Fifa, sul proprio sito ufficiale, rende omaggio alla 'Partita del secolo' (scorso) fra Italia e Germania, finita 4-3 e disputata sul terreno dell'Azteca a Città del Messico. Oggi come 50 anni fa l'evento è celebrato dal massimo organismo mondiale del calcio, che pubblica una foto molto grande dell'esultanza degli azzurri dopo il definitivo 4-3 firmato da Gianni Rivera, subito abbracciato dal compagno Gigi Riva, ma anche una serie di 'insert' con immagini molto suggestive: in una si può ammirare la maglia indossata in quell'edizione della Coppa Rimet dal capitano Giacinto Facchetti. In altre sezioni si parla anche del Brasile che il 21 giugno avrebbe battuto l'Italia, con interviste a Clodoaldo, Jairzinho, Edu, Rivelino e Carlos Alberto Parreira, ct della Selecao campione del mondo nel 1994, che in Messico faceva parte dello staff tecbico capeggiato da Mario Zagalo. Una sezione è dedicata alla top 10 dei gol del Mondiale messicano. (ANSA).