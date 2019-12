Supercoppa: Mancini 'bella gara tra squadre in gran forma'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Sarà una bella partita e il fatto che si siano incontrate da poco crea una possibilità di rivincita per la Juve. Sono due squadre che giocano in modo differente ma entrambe bene e il campionato lo dimostra". Lo ha detto il ct azzurro, Roberto Mancini, in proposito della Supercoppa italiana che domenica a Riad metterà di fronte i bianconeri e la Lazio. Mancini, anche lui in Arabia Saudita ospite di un ente che promuove corsi di formazione per lo sviluppo dello sport nel Paese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche la sfida tra attaccanti: "Immobile e Ronaldo sono i due goleador principali, ma credo che entrambe siano in un'ottima condizione fisica. Sono vicine in classifica, sarà una bella sfida non soltanto tra Cristiano e Ciro. Il gol di CR7 contro la Sampdoria è stato bellissimo, elevazione straordinaria ed è riuscito anche a indirizzare il pallone". (ANSA).