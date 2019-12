Terremoto Mugello: Commisso, vicino alle persone coinvolte

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - "Faccio i più sinceri auguri a tutte le persone che sono state colpite dal terremoto, sperando che stiano tutti bene: sono vicino alle persone del Mugello". E' il messaggio rivolto dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, alla popolazione toscana che sta vivendo momenti di paura per le scosse di terremoto. "Nello stesso giorno anche in America, dove vivo io, c'è stato un terremoto - ha raccontato il patron del club viola, prima di partecipare questa sera alla cena di auguri del club, nel chiostro di Santa Maria Novella -. Se l'ho sentito questa notte a Firenze? Sì, ma non ho avuto paura". (ANSA).