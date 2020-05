Thuram jr.gol in Bundesliga e si inginocchia per Floyd

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Anche in Bundesliga si leva la protesta per la morte di George Floyd, a Minneapolis. Dopo che ieri il centrocampista Usa Weston McKennie, dello Schalke 04, aveva giocato con una fascia al braccio 'giustizia per George', oggi Marcus Thuram , 22enne francese del Borussia Moenchengladbach e figlio del campione del mondo '98, Lilian, si e' inginocchiato a terra con la testa abbassata dopo il secondo dei suoi due gol segnati all'Union Berlin nel 4-1 della sua squadra. Il gesto richiama la protesta del giocatore di football americano, Colin Kaepernick, che nel 2016 si inginocchiò all'inno Usa in segno di protesta contro le violenze subite dagli afroamericani, e fu poi seguito da molti atleti famosi dei principali sport statunitensi. (ANSA).