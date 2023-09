Torino: apprensione per Buongiorno, domani gli esami

(ANSA) - TORINO, 28 SET - C'è apprensione al Filadelfia per le condizioni di Alessandro Buongiorno, il difensore del Toro che si è fermato durante il primo tempo della sfida contro la Lazio. "Ha sentito una fitta, nel reparto siamo già in emergenza e lui è molto importante per noi" le parole del tecnico Ivan Juric nel post-partita. Djidji e Zima, infatti, sono già fermi ai box e all'Olimpico il tecnico ha fatto debuttare il classe 2002 Saba Sazonov, prelevato in estate dalla Dinamo Mosca. Gli esami di Buongiorno sono in programma nella giornata di domani, Juric e il mondo granata aspettano novità in vista degli impegni prima della nuova sosta: lunedì c'è il Verona, sabato prossimo il derby contro la Juventus. (ANSA).