Torino apre porta ai tifosi

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Recuperato Izzo, allenatosi regolarmente, terapie per Moretti: questo il bilancio per Mazzarri dopo la ripresa di oggi, primo giorno di allenamento del Torino dopo le vacanze natalizie. Izzo ha preso parte alla seduta, in un Filadelfia aperto ai tifosi in un ideale scambio di auguri per l'inizio dell'anno, dopo il trauma al ginocchio rimediato nella partita di campionato contro la Lazio, mentre Moretti è stato costretto allo stop per una modesta lesione agli adduttori della coscia destra. Assenti anche Ichazo e N'Koulou, che hanno usufruito di un giorno di permesso, come si legge nella nota pubblicata sul sito del Torino: il portiere e il difensore si riaggregheranno domani nella sessione in programma nel pomeriggio.