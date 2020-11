Torino: Bremer piace a Everton e Fulham, sogna la Nazionale

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "Vestire la maglia della Nazionale è il sogno di ogni bambino: so che la concorrenza è tanta, ma con il lavoro quotidiano e con le prestazioni che sto offrendo sono sicuro che potrà presentarsi l'opportunità": così Gleison Bremer, difensore del Torino, in un'intervista rilasciata al portale brasiliano Esporte Interativo. "La nascita di mia figlia Agatha mi ha cambiato la vita - aggiunge il centrale, diventato papà a inizio novembre - e adesso corro anche per lei. E' una motivazione in più e rappresenta un punto chiave nella mia carriera". La sua crescita è esponenziale: "Spero di continuare - l'obiettivo di Bremer - e sono contento non solo per i gol ma anche per il fatto di ritagliarmi uno spazio sempre più importante nel Toro. Il mio obiettivo primario è pensare a difendere, poi se riesco do una mano in attacco come capitato contro la Lazio". Il brasiliano, intanto, è finito nel mirino di due club inglesi: dal Brasile, infatti, parlano di un forte interessamento sul classe 1997 da parte di Everton e Fulham. (ANSA).