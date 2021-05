Tra Serie A e cantine, Ricci e Diciolla protagonisti su Dazn

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "Coltivare sogni e raggiungere grande successi", partendo dalla Toscana e puntando a crescere in Italia e nel mondo. Così si raccontano Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli neo campione della serie B, Giuseppe Diciolla, co-fondatore della startup Vincasa, i due giovani protagonisti del decimo episodio della serie Growing Together, il progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT e supportato da Havas Media che racconta le città del campionato cadetto tra calcio e innovazione sul territorio. Tra le colline toscane e piazza Farinata degli Uberti ad Empoli, i due protagonisti hanno raccontato la loro storia, che per entrambi è fortemente radicata sul territorio. "Sono dieci anni che gioco qui, ho iniziato nella squadra del mio quartiere, per poi ricevere l'offerta dell'Empoli, davanti a cui non ho esitato pur avendo anche altre proposte", le parole del 19enne centrocampista toscano, nato a Pontedera e cresciuto nel settore giovanile degli azzurri. Da un lato la passione per il calcio, dall'altra quella per lo studio, tanto da iscriversi al corso di Economia all'università, come la madre e il padre, ex calciatore e compagno di squadra di Luciano Spalletti. Giuseppe è invece un toscano di adozione, visto che è arrivato dalla Germania a sette anni, ma la passione per il vino ha contagiato lui e i suoi sette amici del liceo che hanno deciso di fondare Vincasa per portare ovunque nel mondo un'eccellenza della regione. "Vincasa è nata tra le vigne, la domanda che ci siamo fatti è come potessimo portare l'esperienza che si fa in questi territori fino nei salotti dei nostri clienti", racconta il 27enne imprenditore. Sotto la statua della Vittoria ad Empoli, così, i due giovani protagonisti guardano anche al futuro: dopo la promozione in Serie A, Samuele punta all'esordio nel massimo campionato, mentre Giuseppe punta a far espandere Vincasa anche all'estero. Con l'obiettivo, sempre, di crescere insieme, quindi Growing Together. (ANSA).