Tripletta di Immobile, la Lazio vince 16-0 la prima amichevole

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Termina 16-0 la prima amichevole estiva della Lazio: contro la rappresentativa locale dell'Auronzo di Cadore, la formazione di Maurizio Sarri fa divertire i circa mille tifosi sugli spalti. Dopo appena tre minuti Hysaj sblocca il risultato al termine di una mischia in area, da lì parte la girandola di gol. Il più applaudito è Ciro Immobile: il capitano resta in campo tutto il primo tempo e segna una tripletta (il secondo, il terzo e il sesto gol).

Bene anche Pedro (due reti per lui) e Zaccagni. Alla ripresa Sarri cambia tutti, inserendo (tra gli altri) Casale e Ruggeri al centro della difesa, Akpa Akpro (in gol col 21 di Milinkovic) a centrocampo, più i giovani Crespi e Floriani Mussolini (a segno entrambi). "Una prima impressione? Sicuramente le gambe non sono al massimo - dice Manuel Lazzari a Lazio Style Channel - Siamo alla prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po' imballati, è normale. Però queste partite iniziali servono a ritrovare confidenza con il campo e il pallone". Poi elogi a Sarri: "Con lui c'è sempre qualcosa da imparare e da migliorare. Questo è il terzo anno con lui, nei primi due siamo migliorati notevolmente, ma come il mister non ci accontenteremo e miglioreremo anche la prossima stagione". (ANSA). .