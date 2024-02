Tuchel sotto accusa per il ko del suo Bayern con la Lazio

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Allarme rosso per Tuchel". I media tedeschi mettono sotto accusa l'allenatore del Bayern Momaco, Thomas Tuchel, dopo la sconfitta nell'andata di Champions League per 2-0 con la Lazio. Il tabloid tedesco titola con la frase "Allarme rosso" e sottolinea che "l'uscita agli ottavi di finale è molto ravvicinata".

Nella versione online del quotidiano si sottolinea che "significativamente, dopo il fischio finale, Tuchel ha stretto la mano soltanto all'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, poi è uscito immediatamente dal campo in direzione degli spogliatoi lasciando i propri giocatori da soli in campo!". La Frankfuter Allgemeine Zeitung rimarca che "si profila la prima stagione calcistica senza titolo dal 2011/12". Suddeutsche Zeitung mette in evidenza che "Tuchel perde la sua quinta partita a eliminazione diretta come allenatore del Bayern". (ANSA). .