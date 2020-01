Tv: nel 2019 300 milioni di ore viste in streaming su Dazn

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Nel 2019, il calcio conquista il mondo con oltre 300 milioni di ore viste in streaming. E' quanto rileva DAZN, il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport e presente in 9 paesi. DAZN nel 2019 è cresciuta a livello globale del 98% rispetto al 2018. Sono oltre 500 milioni le ore di contenuti visti sulla piattaforma, pari a più di 57.000 anni di streaming che, volendo fare un paragone, corrisponde a vedere la popolare serie TV "Game of Thrones" oltre 6.5 milioni di volte. Tra gli sport più visti live su DAZN a livello globale, a far da padrone è il calcio (314.6 milioni di ore) con un'offerta che include alcune delle competizioni più seguite come Serie A, Champions, Premier, Liga, Ligue1 e la Bundesliga. Sul podio anche baseball e motori, al terzo e quarto posto, seguiti da football americano e boxe. L'incontro di boxe Ruiz vs Jousha II, dello scorso 7 dicembre, è stato l'evento live piu' visto su DAZN in tutto il mondo. Guardando all'Italia, le ore viste su DAZN sono oltre 79.3 milioni. Il 90% delle ore viste riguarda eventi in diretta, sono infatti oltre 10.487 gli eventi live solo nel 2019. Tra le città più attive, al primo posto Milano, con 18.6 milioni di ore, seguita da Roma e Ivrea, con 9.1 e 5.8 milioni di ore. Appena fuori dal podio, Napoli, che si classifica alla quarta posizione con 2.7 milioni di ore, e Torino, al quinto posto con 2.2 milioni di ore. (ANSA).