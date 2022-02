Ucraina: allenatore Sheriff si arruola per difendere patria

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Dalla Champions League alla resistenza contro l'invasore russo: l'allenatore dello Sheriff Tiraspol rivelazione della fase a gironi, capace di battere il Real Madrid, l'ucraino Jurij Vernydub, tecnico della formazione della Transnistria, ha deciso di affrontare un'altra sfida, quella della difesa della sua patria, l'Ucraina. Vernydub, così come tanti altri sportivi ucraini come gli ex pugili, e campioni del mondo dei pesi massimi,i Vitalij e Wladimir Klitschko, si è unito alla resistenza per difendere la città di Zaporozhye. (ANSA).