Ucraina: dal Cagliari uova di Pasqua a giovani calciatori

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Una rappresentanza rossoblù ha fatto visita oggi ai giovani calciatori ucraini ospiti all'Istituto Salesiano di Selargius. Daniele Baselli, Alessandro Deiola, Edoardo Goldaniga, Leonardo Pavoletti e Kevin Strootman hanno regalato agli atleti le uova di Pasqua del Cagliari, intrattenendosi a giocare con loro. I ragazzi di età compresa tra i 13 e i 14 anni, sono arrivati in Sardegna nell'ambito di un progetto di inclusione sportiva e sociale - nato in accordo con la Federazione calcistica dell'Ucraina e l'FC Minaj, inserito nelle azioni di BeAsOne - in collaborazione con la Caritas di Cagliari e i Salesiani Don Bosco di Selargius. Obiettivo: ritrovare serenità attraverso il calcio, con la possibilità per tutti di ricominciare a giocare e divertirsi. Presto potranno iniziare gli allenamenti nelle giovanili del Cagliari. Sabato scorso hanno accolto l'ingresso in campo le squadre di Cagliari e Juventus. Domani saranno nuovamente all'Unipol Domus per assistere al match contro il Sassuolo: stavolta seguiranno la partita dalla Curva Futura, protagonisti del progetto "Scuola di Tifo" e del "tifare positivo". Con loro gli alunni e le alunne delle scuole di Nuraminis e Villasor. (ANSA).