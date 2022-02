Udinese, Cioffi: 'Prova grintosa, sono soddisfatto'

(ANSA) - UDINE, 20 FEB - "Dobbiamo sfruttare le nostre forze per salvarci prima possibile". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, dopo il pareggio con la Lazio. "Sono soddisfatto della prestazione di questa sera - ha aggiunto - perché la squadra ha messo in campo la consueta grinta contro un avversario di grande livello. Con il ritorno di Pereyra abbiamo un'arma in più. Un giocatore come lui, che sa far ragionare una squadra, che invece deve correre sempre a cento all'ora, è fondamentale". (ANSA).