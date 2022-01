Udinese, domani visite per Pablo Marì

(ANSA) - UDINE, 17 GEN - Mancano solo le visite mediche per l'ufficializzazione del trasferimento all'Udinese, dall'Arsenal, di Pablo Marì. I controlli - apprende l'ANSA da fonti qualificate della società - sono previsti domani a Roma. Il difensore spagnolo, 28 anni, nel 2019 vincitore della Libertadores con il Flamengo, arriva in Friuli in prestito secco. Pablo Marì è il secondo acquisto per il reparto arretrato di mister Cioffi nel mercato di riparazione; la scorsa settimana era stato tesserato il croato Benkovic, appena svincolatosi dal Leicester. Hanno invece lasciato definitivamente l'Udinese i difensori Samir (al Watford) e De Maio (Vicenza). (ANSA).